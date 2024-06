Il gigayacht in Italia, emiri a lord inglesi sul “Kaos 110 metri” a Castellammare di Stabia

CASTELLAMMARE DI STABIA - È il più grande gigayacht costruito nei Paesi Bassi da Oceanco, con 110 metri di lunghezza e oltre 14 di larghezza: si tratta di Kaos e può ospitare un massimo di trenta ospiti. Lo yacht privato è arrivato stamattina allo Stabia Main Port, banchina di mega e gigayacht di Castellammare di Stabia che anche quest'anno sta facendo registrare un boom di accosti. Ad aprile i primi arrivi, tra cui Wheels di 90 metri, che in inverno avevo scelto il cantiere napoletano Palumbo per il proprio refitting.

Yacht incagliato su una spiaggia a Valencia, tre giorni dopo l'equipaggio è ancora a bordo. «Surreale». Di chi è

«Il Golfo di Napoli ha una marcia in più in molti settori e nello yachting in modo particolare - commenta Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port - Il nostro porto si inserisce in modo positivo in questo contesto, visto che si tratta dell'unico scalo per gigayacht nel Sud Italia.