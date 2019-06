La pentola a pressione esplode, bimbo ustionato al petto: è grave

MIANE - Bimbo di 7 anni, ne farà 8 settembre, passa vicino alla pentola a pressione che, inspiegabilmente, scoppia. Il getto di acqua calda lo colpisce al petto ustionandolo gravemente. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, intorno alle 19, a Combai di Miane. Una mamma stava preparando la cena per il marito e i cinque figli: d'improvviso una serena serata di primavera si è trasformata in un incubo. Urla di dolore mischiate a quelle della disperazione, mentre partiva la telefonata al 118 per chiedere l'intervento dei medici e per avere i primi consigli sulle cure sta prestare al piccino. E poi gli interminabili minuti, con il cuore in gola, in attesa dell'arrivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA