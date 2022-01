Pavia, pensionato cade in una botola al cimitero e muore durante il funerale

Un pensionato cade in una botola rimasta aperta al cimitero e muore. La Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta sulla morte di Roberto Cavanna, 77 anni, pensionato di Stradella (Pavia), caduto in una botola rimasta aperto al cimitero di Bosnasco (Pavia) mentre lunedì stava partecipando al funerale di un'anziana di 96 anni, sua parente. Cavanna, ex bancario e in passato anche sindaco di Volpara (Pavia), in Oltrepò Pavese, è precipitato per non essersi accorto dell'apertura nel pavimento (per accedere ai sotterranei del cimitero) che a quanto sembra non era segnalata a dovere.

Il decesso in ospedale

Riportato in superficie grazie all'intervento dei vigili del fuoco, l'uomo è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni, che inizialmente non sembravano gravi, sono peggiorate con il trascorrere delle ore sino al decesso, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi di reato sulla quale si indaga è omicidio colposo.

Gli inquirenti hanno già sentito gli addetti del Comune di Bosnasco (Pavia) che si occupano della gestione del cimitero e i dipendenti della impresa di onoranze funebre che ha curato il funerale. Non si esclude che presto vengano emessi alcuni avvisi di garanzia. Sono stati ascoltati anche i familiari di Cavanna, per ricostruire la dinamica della caduta dell'uomo nella botola. La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte del 77enne.