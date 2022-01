Sabato 15 Gennaio 2022, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 23:09

Ha perso il controllo della sua moto da cross - una Ktm - finendo a terra rovinosamente: ragazzino di 16 anni - Federico Codarini - muore nell'incidente. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, verso le 18, a Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia. Il giovane era in sella alla moto lungo la via Treppo, nella strada che attraversa l'abitato di Morsano di Strada.

I soccorsi

Le condizioni del giovane - che abitava poco distante - sono subito apparse gravi: è stato chiesto l'intervento dei sanitari che si sono mobilitati. Dalla centrale operativa del Sores di Palmanova hanno attivato l'elicottero che si è alzato in volo da Campoformido, l'automedica e l'ambulanza. Sul posto l'equipe dei soccorritori ha cercato per oltre un ora di stabilizzare il 16enne. Purtroppo ogni tentativo di strappare alla morte il giovane non è servito. Il ragazzino è deceduto praticamente nella terribile carambola della motocicletta.

Tutto ora è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Latisana intervenuti per accertare cause ed eventuali responsabilità.

La dinamica

Federico, con alcuni amici, il sabato era solito divertirsi con gli amici nel campo da cross ricavato in un terreno del nonno, al limitare del cimitero. Oggi, per cause in corso di accertamento, mentre girava si è scontrato con un amico anche lui in moto che non ha riportato lesioni.

Straziati i genitori e i fratelli, famiglia stimata e molto numerosa di Castions di Strada.