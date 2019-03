Parkour sul tetto di un capannone a Como, 16enne cade: è in fin di vita

Cade dal tetto del capannone mentre fa parkour: 16enne in fin di vita. L'incidente è avvenuto a Mariano Comense, in provincia di Como. Il 16enne era salito con un amico sul tetto in via Sant’Ambrogio, poi la caduta, forse per il cedimento del tetto. Il giovane è caduto da un'altezza di circa 5 metri.

Poi, il trasporto d'urgenza in elicottero all’ospedale Sant’Anna, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi.

