Paolo Rossi, furto in casa a Bucine nel giorno dei funerali: rubato un orologio

Dramma nel dramma. Un episodio disgustoso, avvenuto questa sera. Nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a Paolo Rossi, la casa di 'Pablito', a Bucine, nella campagna della Toscana, è stata svaligiata. Lo ha appreso l'agenzia Ansa. Al rientro da Vicenza nell'agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto. Tra gli oggetti mancanti l'orologio di Paolo Rossi. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.

