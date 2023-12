Palermo, padre cade dal sesto piano insieme al figlio di 4 anni per tentare di salvarlo: lui muore, bambino illeso

Tragedia a Palermo nel giorno della vigilia di Natale. Un professore della facoltà di Ingegneria dell'università, M.G., 38 anni, nel tentativo di salvare il figlio che si era pericolosamente sporto dal balcone è precipitato dal sesto piano di un palazzo insieme al bambino. Il papà è morto mentre il piccolo di 4 anni è rimasto illeso: la caduta infatti pare sia stata attutita dai pannelli fonoassorbenti del tetto di un ristorante in via Ausonia. È successo poco prima delle 15 oggi in zona Favorita. Il bambino è stato soccorso inizialmente dalle persone che hanno assistito alla scena e poi è stato trasportato all'ospedale Cervello dove si trova in buone condizioni. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

