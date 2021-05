Lite tra anziani a Palermo, uomo di 85 anni tenta di uccidere la vicina 71enne colpendola alla testa con un tubo

Prende un tubo di ferro e prova ad uccidere la vicina di casa. Tentato omicidio a Palermo. È successo a Isola delle Femmine, in provincia del capoluogo siciliano, dove un uomo di 85 anni ha aggredito una donna di 71 dopo una lite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la violenta aggressione sarebbe scaturita da precedenti dissidi fra i due per lavori edili svolti dall'85enne nella propria abitazione e che avrebbero causato le lamentele della vicina.

L'aggressione - La discussione tra i due è rapidamente degenerata e la 71enne sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con un tubo in ferro dal vicino. La signora poi soccorsa da un'ambulanza del 118. Trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Sofia di Palermo, i medici le hanno riscontrato un trauma cranico facciale. La donna non versa in pericolo di vita. L'85enne, dopo la convalida dell'arresto, è stato posto ai domiciliari.



Ultimo aggiornamento: 14:38

