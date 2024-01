Padre separato getta la figlia di 5 anni dal terrazzo e poi si butta anche lui: arrestato. La bimba in ospedale

Tragedia questa notte a Cinto Caomaggiore (Venezia): un papà poco prima di mezzanotte ha lanciato la sua piccola di 5 anni giù dal terrazzo e poi ha tentato di uccidersi, lanciandosi anche lui. I tonfi hanno svegliato i vicini di casa in via Tieplo che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze da Portogruaro e Caorle: la piccola è stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero con un codice rosso per l'importante trauma cranico. Il padre, invece, è rimasto praticamente illeso.

Venezia, lancia la figlia dal primo piano e tenta il suicidio: arrestato

Sul posto anche i carabinieri che lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Presenti anche i vigili del fuoco di Portogruaro per l'apertura della porta di casa, perché in un primo momento si pensava che dentro la casa ci fosse qualcun altro. L'uomo è separato dalla moglie e aveva in affidamento in questi giorni di Natale la bambina.