Lee Sun-kyun, chi era l'attore di “Parasite”: dal teatro al film da Oscar. Lascia moglie e due figli

L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film Parasite che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto oggi in quello che appare come un suicidio. Aveva 48 anni.

Lee Sun-kyun morto, chi era

Lee inizia a studiare all'Università delle arti di Corea nel 1994, laureandosi in arte drammatica. Nel 2001 debutta in teatro interpretando il ruolo di Brad Majors nel musical The Rocky Horror Show. Raggiunge la notorietà nel 2007 grazie alle due serie televisive Hayan Geotab (Behind the White Tower) e Coffee prince 1 hojeom. Comincia quindi a dedicarsi al cinema d'arte recitando in una serie di film diretti da Hong Sang-soo, fra i quali Bamgwa nat (2008), Oki's Movie (2010) e Uri Sunhi (2013). Nel 2010 riceve il premio come miglior attore al Festival di Las Palmas di Gran Canaria grazie alla sua interpretazione nel film Paju (2009). È protagonista della serie televisiva Pasta (2010), dove interpreta il ruolo di un rude chef, la cui popolarità lo consacra come attore romantico.

Nel 2012 ottiene un buon riscontro al botteghino col thriller Hwacha (Helpless), per due settimane consecutive campione di incassi, e con la commedia romantica Nae anae-ui modeun geot (All About My Wife). Nel 2019 è il ricco capofamiglia proprietario di una lussuosa casa nel film Parasite di Bong Joon-ho, vincitore di quattro Premi Oscar. Lee Sun-kyun ha sposato la sua collega Jeon Hye-jin nel 2009.