Lite nella notte con la moglie e l'amica, muore 57enne: «Bastonato e soffocato in casa»

Omicidio nella notte a Serravalle di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso: è stato ucciso un uomo di 57 anni dopo una lite familiare. Il cadavere è stato scoperto in mattinata nell'abitazione di via Val de Romani. La vittima è Paolo Viaj, disoccupato, che abitava insieme a due donne, una delle quali sarebbe la moglie. Sul posto i carabinieri che hanno subito interrogato le due "testimoni" e presunte colpevoli: la vittima sarebbe infatti stata picchiata, pare con un bastone, e poi soffocata. Il delitto è avvenuto al culmine di una violenta lite.

Non ancora chiari i motivi della lite e se siano stati emessi provvedimenti restrittivi. Sulla vicenda stanno svolgendo le indagini i carabinieri.

