Coltello a "farfalla" e bastone telescopico, due denunce dei carabinieri

Martedì 17 Agosto 2021, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 19:03

Armi e oggetti atti a offendere. Due denunce dei carabinieri, a Terracina e San Felice Circeo. Nel primo caso i militari della compagnia e del nucleo operativo radiomobile hanno denunciato un uomo di 40 anni, residente a Terracina, trovato in possesso di un coltello a “farfalla” della lunghezza di 23 centimetri, 10 dei quali di lama. A San Felice Circeo, i militari dell’Arma del luogo unitamente a quelli dell’8° reggimento carabinieri “Lazio”, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, intensificati nelle località frequentate dai turisti, hanno denunciato un ragazzo di 18 anni trovato in possesso di un bastone telescopico in metallo di 50 centimetri.