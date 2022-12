Padova, donna trovata morta in casa dalla figlia: il padre in ospedale gravissimo. «Ipotesi omicidio»

Una donna è stata trovata morta in casa oggi, 27 in via Galilei a San Martino di Lupari (Padova). Ancora ignote le cause che hanno portato al decesso. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, la vittima è Maria Angela Sarto, una donna di 84 anni, il cui marito è stato trovato in condizioni disperate e portato in ospedale con un gravissimo trauma cranico. Nessuna pista è esclusa, difatti fra le prime ipotesi, c'è anche quella dell'omicidio. Sul posto Carabinieri Cittadella nonché Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, elisoccorso e ambulanza.

A dare l'allarme una delle due figlie che è entrata in casa intorno alle 11 e ha trovato il padre, di 89 anni, in soggiorno, ferito gravemente alla testa. La donna allora è salita in camera dove ha scoperto la madre, di 84 anni, morta. Sia la vittima che il ferito presentavano gravi lesioni al craneo probabilmente dovuto a violenti corpi sferrati da un corpo contundente. La ragazza ha immediatamente dato l'allarme al 118. Per la mamma non c'era nulla da fare, mentre il padre è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

