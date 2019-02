Bergamo, 25enne accoltellata al cuore nel garage di casa. Grave la sorella, fermato l'ex

L'episodio è avvenuto in un complesso residenziale di una quarantina di appartamenti comunali di via IV Novembre, al civico 23. L'uomo avrebbe atteso la donna, dalla quale si era ormai separato, e l'avrebbe affrontata nel garage sotto casa. Con lei c'era la sorella, ora grave all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'è stata portata con l'ambulanza del 118.Vani invece i soccorsi per la 25enne. Un agguato, dunque, pare dettato da motivi passionali: l'uomo non accettava la fine della relazione con la donna. Sul posto è giunto anche il sindaco Luisa Gamba. Si tratta della seconda donna uccisa in un garage in provincia di Bergamo in due settimane: giovedì 17 gennaio, in un box di Gorlago, era stata ammazzata Stefania Crotti , 42 anni, presa a martellate da Chiara Alessandri, 43, ex compagna di suo marito ora in carcere a Brescia.