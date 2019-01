Stefania Crotti, lo strazio del marito: «Mia figlia ha capito che la mamma non tornerà più»

«Chiara ha distrutto la mia famiglia». Chiede giustizia Stefano Del Bello, il marito di Stefania Crotti, la quarantaduenne uccisa a Gorlago. Chiara Alessandri, ex amante dell'uomo, è stata arrestata per omicidio e distruzione di cadavere. A Mattino Cinque Stefano Del Bello urla la propria disperazione: «È inverosimile, una cosa inconcepibile non riusciamo ancora a farcene una ragione».

Stefania Crotti, l'ex del marito propose sesso a un amico per farsi aiutare: «Sono disposta a tutto»

«Siamo sempre stati felici insieme. C'è stato un periodo un po' così, come penso in tutte le coppie possa avvenire, però ultimamente le cose andavano benissimo - ha rivelato l'uomo - Tutti quelli che la conoscono dai colleghi di lavoro, agli amici vedevano in lei una persona felice. Lo stesso datore di lavoro quando l'ha vista uscire l'ha vista sorridente. Le ha detto ‘ci vediamo domani' e invece purtroppo è successo quello che è successo». Soprattutto Del Bello non si capacita di come Stefania abbia ceduto e si sia fatta dare un passaggio da un estraneo: un amico di Chiara Alessandri che però non sapeva nulla del suo piano omicida.



Ora alla figlia di sette anni di Stefania e Stefano è stato raccontato che la mamma non c'è più. «La bambina è venuta a conoscenza di questa cosa, aveva intuito che la mamma non tornava. Si è messa una foto della mamma nel pigiamino ed è andata a letto con questa foto perché diceva che la mamma le mancava».

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA