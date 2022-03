Oligarchi russi, maxi sequestro di mega yacht e una villa 17 milioni: tutti i blitz in Italia

Mega Yacht, jet privati e ville di lusso per milioni di euro. Gli oligarchi russi finiscono nel mirino della guardia di finanza italiana che oggi ha eseguito una serie di maxi sequestri ai danni dei soggetti nelle black list dell'Unione Europea, sottoposto a congelamento dei beni.

Tutti i sequestri milionari, da Sanremo alla Sardegna

Oggi la guardia di finanza ha sequestrato all'oligarca russo Alisher Usmanov una villa sul golfo del Pevero ad Arzachena, in Sardegna, del valore di circa 17 milioni di euro. Segue Oleg Savchenko a cui è stata sequestrata una Villa seicentesca, denominata "Villa Lazzareschi", sita in provincia di Lucca, del valore di circa 3 milioni di euro; Vladimir Roudolfovitch Soloviev, immobili situati nella provincia di Como, del valore di circa 8 milioni di euro; Gennady Nikolayevich Timchenko, yacht Lena, localizzato nel porto di Sanremo, del valore di circa 50 milioni di euro; Alexey Alexandrovits Mordaschov, yacht Lady M, localizzato nel porto di Imperia, del valore di circa 65 milioni di euro; Alisher Usmanov, compendio immobiliare sito in località Golfo del Pevero in Arzachena (SS), del valore di circa 17 milioni di euro.