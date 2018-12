Presentati i 14 nuovi soggetti della Collezione Numismatica 2019: ci sono lo sbarco sulla Luna e Fausto Coppi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svelati oggi a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze i soggetti della Collezione Numismatica 2019, realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato, esposti per la prima volta dal vivo grazie ad esemplari unici dell’intera collezione coniati appositamente per l’occasione. La collezione 2019 presenta, oltre alle tradizionali serie storiche, anche molti nuovi soggetti, alcuni dei quali realizzati attraverso innovative tecnologie di conio che, preservando la tradizione e la bellezza del disegno, permettono l’introduzione di importanti novità, quali l’adozione di microformati, l’introduzione ormai consolidata del coloreche caratterizza quest’anno ben 4 monete della collezione, la realizzazione, sperimentata per la prima volta, di inserti in orosagomato all’interno di monete in argento.Nel suo complesso la nuova Collezione Numismatica italiana è così composta:1) Moneta da 2 euro bimetallica a circolazione ordinaria - 500° Anniversario della morte di Leonardoda Vinci2) Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 150° Anniversario della Ragioneria Generale delloStato3) Moneta da 20 euro in oro - Serie Europa Star Programme “Il Rinascimento”4) Moneta da 10 euro in argento con inserti in oro - Serie Esploratori “Cristoforo Colombo”5) Micro-moneta da 10 euro in oro - Serie Imperatori Romani “Augusto”6) Moneta da 5 euro in argento - Centenario della scomparsa di Cesari Maccari7) Moneta da 10 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Duomo di Milano” – Lombardia8) Moneta da 5 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Santa Maria del Fiore” - Firenze, Toscana9) Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - Serie Eccellenze Italiane “Vespa” – colorata10) Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 16 lati - 50°Anniversario della fondazione del Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale11) Moneta da 5 euro in bronzital - Centenario dell'Associazione Nazionale degli Alpini12) Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 16 lati – Centenario della nascita di Fausto Coppi13) Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 30° Anniversario della caduta del muro di Berlino14) Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 50° Anniversario dello sbarco dell’uomo sulla LunaPer la prima volta quest’anno tutte le monete della Collezione Numismatica 2019 potranno essere prenotate prima ancora della loro emissione e della messa in circolazione, a partire da gennaio 2019 sul sito www.shop.ipzs.it.La presentazione internazionale della Collezione avverrà poi a Berlino in occasione della tradizionale World Money Fair, a febbraio, manifestazione che da tempo assegna alla Zecca italiana importantissimi riconoscimenti per la qualità e il pregio dei propri prodotti. Tutte le nuove emissioni 2019 saranno esposte e visibili, nel corso del prossimo anno, oltre che online sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato, anche presso il corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle Finanze e aperto al pubblico previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it.