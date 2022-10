Lunedì 10 Ottobre 2022, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 10:01

Fiumane di visitatori ieri al Noventa Designer Outlet per il ritorno del Fashion Festival, l’evento che è stato riproposto dopo la sospensione dovuta alla pandemia. Attratti dalla giornata di scontri strepitosi ed iniziative di svago, approfittando della domenica soleggiata, migliaia di automobilisti si sono diretti alla cittadella della moda, in coda per entrare, affollando la rotatoria esterna. I picchi di arrivi sono stati raggiunti intorno a mezzogiorno e nel pomeriggio, quando le file di auto si sono concentrate sulla rotonda, giungendo dall’autostrada A4, dal sovrappasso autostradale e dalla bretella di San Donà, causando notevoli rallentamenti.

CACCIA AGLI STALLI I parcheggi intorno al Noventa Designer Outlet, dove sono disponibili oltre tremila posti auto, sono risultati ben presto saturi, anche perché per l’occasione il centro della moda è stato aperto già alle 9, un’ora prima del solito. Molti si sono quindi diretti nella zona industriale, dove c’erano altri cinquemila stalli, e hanno utilizzato il bus navetta gratuito che ieri faceva la spola con l’outlet. Ciò nonostante, non sono mancati gli automobilisti che per raggiungere la cittadella hanno abbandonato le vetture dovunque vedevano uno spazio libero. Perfino nella corsia interna della rotatoria, ma anche nella zona degli alberghi e vicino al casello autostradale, le auto sono state lasciate in sosta vietata, con un ritorno dei parcheggi selvaggi che non si vedevano da tempo.

BOOM DI MULTE La polizia locale ha elevato un centinaio di multe ed ha avuto il suo da fare per regolare il traffico e bloccare le tante persone che attraversavano la strada in modo disordinato ed estremamente pericoloso. Una rilevante densità di traffico e code si sono verificate anche tra le 16 e le 18, con lunghe file di rientro da Jesolo e San Donà, e automobilisti che hanno allungato la giornata festiva recandosi all’outlet. Ad accentuare i problemi di circolazione, c’è stato anche un tamponamento nella A4 verso Venezia, con l’intervento della Polstrada, che causato una coda di veicoli in uscita al casello di Noventa-San Donà. All’interno del Noventa Designer Outlet, i clienti hanno affollato le vie della cittadella per l’iniziativa che consentiva di acquistare, per un giorno, tre capi iconici a prezzi ridotti in un centinaio di negozi, mentre altre boutique effettuavano promozioni. «Abbiamo rilanciato l’evento che si faceva in epoca pre-pandemica - dice la general manager Daniela Bricola - Abbiamo fatto questo tentativo, che ci ha dato ottimi risultati di pubblico. Ovviamente non siamo ancora ai livelli di prima della pandemia, però siamo molto soddisfatti. A fine giornata calcoliamo di arrivare a 30mila presenze».