Novara, bimbo morto: arrestati madre e compagno. Il pm: «Corpo martoriato»

Volevano far passare la sua morte come una caduta accidentale dal lettino. Il corpo di Leonardo, il bimbo di quasi due anni deceduto giovedì mattina all'arrivo all'ospedale di Novara, era «martoriato con lesioni multiple». Così il procuratore Marilinda Mineccia, che ha disposto il fermo della madre, Gaia Russo, e del compagno Nicholas Musi. «È un omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», aggiunge nel corso di una conferenza stampa con il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro.

Secondo l'autopsia, a provocare la morte del bambino, che avrebbe compiuto due anni a settembre, è stato un violento colpo all'addome. La conseguente emorragia al fegato, ha portato al decesso in meno di mezzora. Sul corpicino, il medico legale ha riscontrato ecchimosi e lesioni un pò ovunque: sul capo, sul torace, sulla schiena, persino sui genitali. Le lesioni risalirebbero alla mattina stessa del decesso.

I due stati fermati nella tarda serata di ieri. Per entrambi l'accusa è di omicidio pluriaggravato. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Novara, la donna invece è ai domiciliari in una comunità protetta poiché è incinta. Forse aveva assunto cocaina Nicholas Musi. È quanto emerge dalle indagini della procura di Novara.

«Non possiamo però dire - precisa il pm Ciro Caramore, titolare dell'inchiesta - se fosse sotto l'effetto degli stupefacenti quando il bambino è stato ucciso». Di certo Musi era ben noto alle forze dell'ordine per vicende di lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale. Tant'è che a Biella, dove risiedeva fino a gennaio, c'era una richiesta di sorveglianza speciale nei suoi confronti.

