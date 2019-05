L'ex marito uccide i suoi 5 figli, li avvolge nei sacchi e dopo 9 giorni di viaggio li getta via: madre disperata

«I miei bambini! I miei bambini! Oh Dio! Sono distrutta!». È inconsolabile, crollata in un fiume di lacrime in piena, Amber Kyzer mentre in tribunale legge una lettera per Merah, una dei suoi cinque figli uccisi dall'ex marito. Timothy Jones Jr, questo il suo nome, si è alzato e l'ha guardata senza mostrare alcuna emozione. In quel momento la donna è stata assistita e ai giurati è stato chiesto di uscire dall'aula.

I fatti sono avvenuti nell'agosto del 2014 nella loro casa vicino Lexington, Carolina del Sud (Stati Uniti). Jones, oggi 37 anni, uccise per primo il bambino di sei anni, Nahtahn, dopo aver scoperto che aveva rotto una presa elettrica. Successivamente ha strangolato Merah, otto anni, Elias di sette anni e Gabriel di due anni. Infine, con una cintura ha strangolato anche Abigail, il più piccolo dei figli, di solo un anno. Adesso è accusato di cinque capi d'accusa differenti e rischia la pena di morte.

Amber Kyzer dabbed tears from her eyes for most of her testimony Monday and sobbed at the death penalty trial of her ex-husband, charged with killing their five young children.

Dopo aver ucciso i bambini, le autorità hanno riferito che Jones hae li ha caricati nel suo SUV. Ha iniziato a guidare senza meta per gli Stati Uniti sudorientali - per quasi nove giorni - e ha abbandonato i loro corpi su una collina a Camden, in Alabama . Jones è stato arrestato ad un posto di blocco a Smith County, nel Mississippi, poiché un ufficiale ha sentito un forte odore proveniente dall'interno dell'auto che ha definito "".

Amber Kyzer ha testimoniato nel sesto giorno del processo. Gli avvocati di Jones non hanno negato la colpevolezza dell'imputato per quanto riguardo l'aver compiuto il fatto, ma stanno cercando di farlo dichiarare non colpevole in quanto pazzo. I due si erano separati nel 2012, e la Kyzer che non poteva permettersi un avvocato né aveva un lavoro stabile. Per questo motivo tutti e cinque i bambini furono affidati al padre e lei poteva andarli a trovare regolarmente (ogni sabato, in un ristorante di Lexington mentre Jones doveva essere presente).

