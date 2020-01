Nonna Picia compie 108 anni: è lei la seconda più anziana del Salento

Vive a Novoli, in provincia di Lecce, la nonna più longeva del Salento, Picia Valzano che oggi spegne ben 108 candeline, più di un secolo vissuto tra l’amore incondizionato verso la vita ed una preghiera costante che, come dice lei stessa, «l'aiuta a vivere bene e meglio». La nonna, novolese doc, ha voluto ricordare per questa bellissima ricorrenza il suo elisir di giovinezza e soprattutto augurarsi una felice festa, abbracciando idealmente tutti i nonni del Salento, di Puglia e d'Italia.

Morta in Russia la donna più vecchia del mondo: aveva 123 anni, da Nicola II a Medvedev Mappa

Mamma 74enne di due gemelli in gravi condizioni: «È ricoverata in terapia intensiva»

«Mangio tutto, non rinuncio a nulla e vivo alla giornata con l'aiuto di Dio. Auguri a me ed a tutti i nonni». Per lei, per la sua famiglia, per i suoi nipoti e pronipoti e per l'intera comunità novolese è pronta una grande festa da vivere come nello stile caro a nonna Picia, con sobrietà, allegria e preghiere.



Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA