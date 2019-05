Livorno, neonata in crisi respiratoria muore al pronto soccorso: ipotesi morte in culla

Una neonata di nemmeno un mese è morta al pronto soccorso dell'ospedale di livorno. I medici non hanno potuto fare nulla per rianimarla, tutti i tentativi sono stati vani. Tra le possibili cause del decesso, spiegano dalla Asl, viene tenuta in considerazione la sindrome della morte in culla (Sids). La piccola ha avuto una crisi respiratoria verso le 5 nella casa dei genitori. Sul posto dopo l'allarme dei familiari è subito intervenuta un'ambulanza della misericordia di Livorno con medico che ha tentato tutte le manovre di rianimazione fino a decidere il trasferimento al pronto soccorso dove poi purtroppo la piccola è deceduta.