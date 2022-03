Nave da guerra americana Usns Trenton nel canale della Giudecca e poi in porto a Venezia Foto

È arrivata ieri mattina - 14 marzo - in porto a Venezia la Usns Trenton che non è ovviamente passata inosservata. È una nave militare americana dalla forma piuttosto particolare: lunga poco più di 100 metri e larga 28 e mezzo, è un gigantesco catamarano utilizzato per il trasporto veloce di truppe e armamenti. Dotata delle più moderne tecnologie, può trasportare 600 tonnellate di armamenti oppure un grande numero di soldati ad una velocità massima di 43 nodi (80 chilometri orari).

La nave sarebbe a Venezia solo per un breve scalo. Nel 2018 era stata protagonista di un salvataggio di migranti e costretta ad attendere per giorni il famoso “porto sicuro”.