Natalia morta a 12 anni nel letto a Pordenone, indagato il medico dell'ospedale che l'aveva visitata 2 giorni prima

C'è un indagato nella vicenda della ragazzina di 12 anni trovata morta nel suo letto il 5 marzo scorso a Prata di Pordenone, è il medico dell'Ospedale civico di Pordenone che l'ha visitata due giorni prima della morte, il 3 marzo. La piccola - cittadina statunitense e figlia di militari della Base Usaf di Aviano - venerdì primo marzo si era scontrata fortuitamente nel corso di un allenamento di football americano. La ragazzina si chiamava Natalia Van Winkle.

Morta nel letto a 12 anni, le indagini

Inizialmente era sembrato soltanto un trauma al ginocchio sinistro ma quattro giorni dopo la piccola è stata trovata morta a letto dal papà e dalla sua compagna, nella loro abitazione di Prata. La ragazzina era stata dapprima visitata dallo staff subito dopo lo scontro in campo: era tornata a casa dolorante, ma senza alcun tipo di avvisaglia o preoccupazione.

Bambina trovata morta a letto dai genitori a Pordenone, aveva 12 anni: era stata in ospedale (ma subito dimessa) per un dolore al ginocchio

Non era stata individuata alcuna complicazione e dunque la ragazzina era stata dimessa con la prescrizione di un antidolorifico e qualche giorno di riposo. Intanto, la pm titolare del fascicolo, Federica Urban, aperto per il reato di omicidio colposo, ha nominato un collegio di consulenti tecnici che dovranno eseguire l'autopsia allo scopo di accertare tempi, cause e modalità del decesso, e, eventualmente, se ci sono state colpe, errori od omissioni nelle pratiche medico-sanitarie, e inoltre se si fosse potuto evitare il decesso. Fanno parte del collegio Antonello Cirnelli specialista in medicina legale, un pediatra Elio Castagnola e un cardiologo Cosimo Perrone. Lunedì sarà conferito l'incarico e il 12 è previsto che si effettui l'esame autoptico. Il sette marzo scorso sul corpo della piccola lo stesso consulente Cirnelli ha eseguito una Tac.