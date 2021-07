Roma, algerino specializzato in furti durante la finale Italia-Inghilterra: arrestato dai carabinieri

Martedì 13 Luglio 2021, 12:19

Lui è un algerino di 32 anni che alla fine è stato arrestato dai carabinieri. Lo straniero ha sperimentato il rubare borse e cellulari agli avventori dei locali mentre erano distratti nel vedere la partita dell’Italia. Ha agito al Pigneto durante la finale Italia Inghilterra. Un gioco da ragazzi il suo che aspettava che il cliente di turno si distraesse per un’azione all’adrenalina della partita per sfilargli dalla giacca il telefonino o, in caso di donne, la borsa.

Ad accorgersi del furto è stata una studentessa di 22 anni che si trovava in un bar nella zona pedonale del Pigneto. La studentessa si è rivolta al presidio fisso dei carabinieri dicendo che qualcuno mentre lei era tutta presa a vedere la partita le aveva rubato la borsa. Ai carabinieri ha detto anche di sospettare di una persona che aveva visto alle sue spalle pochi minuti prima il furto. I militari hanno esteso le ricerche fino ad individuare ed arrestare il responsabile che è stato trovato in possesso di due cellulari e due borse, roba rubata agli spettatori della finale.