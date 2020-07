Napoli, dottoressa aggredita a colpi di mozzarelle: caos all'Ospedale del Mare

Un'aggressione a colpi di mozzarelle all'Ospedale del Mare di Napoli. Una donna, parente di un paziente ricoverato spazientita dall'attesa ha lanciato un contenitore di mozzarelle contro un medico del nuovo presidio ospedaliero di Ponticelli, periferia est del capoluogo campano.

LEGGI ANCHE Coronavirus Napoli, sputa in ospedale contro dottoressa e infermiere: in quarantena. Il dg: «Come sparare»

L'episodio, sul quale sono in corso indagini dei carabinieri del quartiere Ponticelli, è avvenuto ieri sera. La donna, parente di un paziente, dopo avere aggredito il medico, una dottoressa, che per fortuna non ha riportato danni, ha lasciato la struttura sanitaria. Sono in corso accertamenti sulla vicenda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA