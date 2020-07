In preda all'alcol, aggredisce personale del 118 e carabinieri: arrestato

Aggredisce carabinieri e personale medico completamente ubriaco. Un 30enne di Scauri è stato tratto in arresto dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Formia. Gli uomini dell’Arma, diretti dal Maggiore David Pirrera, sono intervenuti sulla Via Appia in seguito ad una chiamata al 112 per dare aiuto al personale medico del 118, che stava prestando soccorso al 30enne in evidente stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, in preda all’ira, ha aggredito fisicamente i militari procurando loro delle lesioni, venendo poi bloccato con l’ausilio di altre pattuglie intervenute. E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Scauri in attesa del processo per direttissima.

