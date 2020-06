Bari, bimbo di 12 anni soffocato da un pezzo di mozzarella: muore davanti agli occhi di mamma e sorella

E' morto davanti agli occhi della mamma e della sorella. Soffocato da un pezzo di mozzarella che gli è andato di traverso mentre pranzava a casa. Così è morto Domenico Antonacci, un ragazzino di soli 12 anni residente in Puglia. La tragedia si è consumata in un’abitazione di Noci, nella città metropolitana di Bari, dove il ragazzino stava pranzando con i propri familiari. E' accaduto lunedì. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una delle sorelle del dodicenne avrebbero provato anche ad aiutare il ragazzino in tutti i modi cercando di effettuare una manovra di disostruzione delle vie respiratorie ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

