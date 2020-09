Napoli, bimbo di 11 anni si lancia dal decimo piano e muore: ha lasciato un messaggio alla mamma

Un bambino di 11 anni si è suicidato nella notte scorsa, lanciandosi dalla finestra della casa al decimo piano in cui abita con la famiglia, a Napoli, nella Prima Municipalità. Sull'accaduto la Polizia di Stato ha avviato una indagine.

Il piccolo, stando alla ricostruzione, si è lanciato nel vuoto poco dopo la mezzanotte. È caduto su un ballatoio interno, all'arrivo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ad avvisare il 118 sono stati i familiari, che non trovandolo a letto lo hanno cercato in casa per poi fare la tremenda scoperta.

Il bambino avrebbe lasciato un messaggio alla madre prima di lanciarsi nel vuoto.

