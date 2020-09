Puntano ad analizzare il contenuto di chat e di piattaforme informatiche, per dare una spiegazione a quanto avvenuto due notti fa in una zona bene di Napoli. Una pista doverosa - anche se non è l'unica -, per provare a ricostruire dinamica e responsabilità di un episodio drammatico: la morte di un bambino di soli 11 anni, precipitato nel vuoto, dal balcone di casa nel cortile interno al condominio in cui abitava. Un dramma che ha spinto la Procura di Napoli ad aprire un fascicolo per istigazione al suicidio, nel tentativo di verificare eventuali condizionamenti dietro un gesto del genere.

Napoli, bimbo di 11 anni si lancia dal decimo piano e muore: ha lasciato un messaggio alla mamma

TikTok, suicidio in diretta diventa virale: il social cinese non riesce a rimuovere il video



Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagine condotta dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, coordinatore del pool fasce deboli, che parte da una possibile traccia lasciata dal piccolo prima del gesto estremo: ci sarebbe un biglietto nel quale, con un riferimento allo stato di paura vissuto nelle ultime ore di vita. Riferimenti a un uomo nero incappucciato o comunque a qualcosa che rimanda a una condizione di soggezione che potrebbe essere stata alimentata da challenge che circolano sulle piattaforme telematiche. Videogiochi di ultima generazione che alimentano il senso di sfida, ma anche una forma di assoggettamento, come spesso denunciato in questi anni da parte di associazioni a tutela dei minori. Ma torniamo al dramma vissuto a Napoli. Una intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del bambino. Senso di impotenza, sgomento collettivo quando si è diffusa la notizia. Tutti confermano un punto in particolare:, pienamente integrato, che frequentava volentieri la scuola, praticava sport, aveva amici ed era seguitissimo a casa, da parte dei genitori, dei fratelli e dei parenti. Non aveva condizioni familiari lacerate alle spalle, ma viveva in un contesto armonioso, finanche idilliaco.. Nulla avrebbe fatto presagire un gesto del genere. Quanto basta a spingere la Procura di Napoli ad aprire un fascicolo d'indagine, ovviamente contro ignoti, nel tentativo di comprendere se c'è stato un episodio scatenante vissuto ma passato inosservato da parte degli altri componenti della famiglia. Vicende simili rimandano la memoria alla challenge che circola sulla piattaforma(balena blue), meglio noto come gioco dell'orrore, finito sotto accusa in altri contesti nazionali proprio per aver scatenato atti di autolesionismo sui più piccoli. Cinquanta prove che terminano proprio con il volo dall'alto, magari suggerito via skype da un altro giocatore nei panni della «balena». Ma si tratta di conclusioni premature, nel corso di un'inchiesta che è solo alle battute iniziali. Inchiesta condotta nel rispetto del dolore atroce toccato a una intera famiglia, nel tentativo di impedire che forme di suggestione possano abbattersi sulla vita di bambini troppo piccoli per scrollarsi di dosso la presenza dell'uomo nero.