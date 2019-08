Napoli, ambulante abusivo aggredisci i vigili con pugni e testate

Quando gli agenti gli hanno chiesto documenti e autorizzazioni commerciali, li ha aggrediti con calci, pugni e testate. E' successo a Napoli, dove la Polizia municipale stava effettuando un'operazione contro gli ambulanti abusivi nella zona della Stazione marittima, particolarmente affollata per l'arrivo di crocieristi e l'imbarco degli aliscafi. In azione sono entrati gli uomini della Polizia investigativa centrale per un intervento mirato al contrasto della vendita di prodotti commerciali falsi. Uno degli ambulanti, di 41 anni, ha reagito all'ispezione aggredendo gli operanti. E' poi stato bloccato e ammanettato. Ha una lunga lista di precedenti specifici, riguardanti sia la contraffazione che la resistenza e l'oltraggio a pubblico ufficiale. Gli agenti aggrediti hanno riportato una prognosi di 5 e 7 giorni. L'uomo, giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli, è già stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa.

