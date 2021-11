Muore schiacciato da un'auto: stava rubando la marmitta, ha ceduto il cric. Identificata la vittima: aveva 45 anni

Sarebbe un uomo di Pozzuoli, 45 anni, la vittima dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli. È rimasto schiacciato da un'auto per un posizionamento errato del cric. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118. In base alla ricostruzione effettuata dagli investigatori - sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato territoriale - la vittima sarebbe un ladro: stava cercando di smontare la marmitta da una vettura parcheggiata all'incrocio tra via Montagna Spaccata e via Salvatore Fergola.

Tre precedenti dello stesso tipo

L'auto era stata lasciata lì dal proprietario, nei pressi di un'officina. In attesa degli interventi dei meccanici, la vettura avrebbe attirato l'attenzione del malintenzionato. Il quale sarebbe riuscito nel suo intento se il cric non avesse ceduto: lo schiacciamento sotto un peso così imponente non avrebbe lasciato alcuno scampo all'uomo. Pare che nel recente passato la vittima abbia avuto dei precedenti specifici: fermato tre volte, sempre per furto di marmitte.