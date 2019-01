Travolta e uccisa a 26 anni da un'auto: stava cercando di mettere un gufo al sicuro a Treviso

Tragedia in serata sulla strada tra Piavon e Oderzo (Treviso) , vicino al distributore Energyca: una ragazza trevigiana di 26 anni, P. A., residente a Istrana, è stata investita e uccisa.



Da una prima ricostruzione la giovane era scesa dall'auto per assistere un animale, un gufo, che era in mezzo alla strada. Ma mentre si avvicinava all'animale è sopraggiunta un'automobile il cui conducente non ha fatto in tempo a frenare e l'ha investita. Gli operatori del Suem non hanno potuto che constatare il decesso della giovane.

