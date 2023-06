Muore annegata bimba di 7 anni a Ravenna: Isabel Zanichelli era stata spinta al largo dal mare mosso insieme al padre e al fratellino

Isabel Zanichelli, 7 anni, di Reggio Emilia è morta all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dov'era da ieri ricoverata: le condizioni della piccola, recuperata dai bagnini davanti al Lido di Classe (Ravenna), davanti allo stabilimento Go Go e Jamaica. Da quel che risulta dai primi accertamenti, gli addetti al salvataggio avevano visto la bimba, il fratellino e in padre mentre si allontanavano a troppa distanza dalla riva in una giornata di forte vento e mare mosso. Forse i tre sono stati spinti dalle onde alte e non sono riusciti a riavvcinarsi alla battigia. I bagnini avevano nel frattempo fischiato per richimare l'attenzione dei tre e farli rientrare, ma quando hanno visto che la bimba e il fratellino scomparivano fra le onde, due addetti al salvataggio si sono tuffati recuperando la famiglia.

Le condizioni del padre e del figlio più piccolo non erano preoccupanti, mentre la bimba aveva ingerito molta acqua ed era andata in arresto cardiocircolatorio. .

Oltre ai bagnini, si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio.