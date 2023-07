Bimba di un anno e mezzo cade in una piscina gonfiabile muore annegata: giocava con altri bambini

È morta mentre giocava con altri bambini, annegata, dopo essere caduta accidentalmente nella piscina gonfiabile di un'abitazione. Così, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, ha perso la vita una bambina di appena un anno e mezzo a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Zona di aperta campagna, pochi abitanti, tante villette con giardino. Inutile l'arrivo dei mezzi di soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno effettuando altri rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente.

In base alle testimonianze raccolte da Parma Today, la bimba annegata faceva parte di una numerosa famiglia di origine moldava: viveva con la madre, il padre e tre fratelli.

Da circa sei anni vivevano a Casaltone, la frazione di Sorbolo Mezzani in cui si è consumata la tragedia.

Allarme piccoli annegati in piscina

Continuano i casi di giovani corpi trovati senza vita nelle piscine private. Nella prima settimana di luglio erano già morti annegati - in circostanze del tutto simili a quelle della tragedia di Casaltone - un bimbo di 2 anni nel modenese e una bimba di sette anni vicino Pavia. A inizio giugno, a Roma, era deceduto per annegamento il piccolo Adamo-Malik, di soli tre anni. Il 13 giugno seguente sarebbe toccato invece a un piccolo coetaneo residente a Verona, caduto in piscina mentre i genitori erano distratti.