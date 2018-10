Scontro frontale nella notte a Salerno, morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Due ragazzi giovanissimi,, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri notte in provincia di Salerno, a Roccadaspide, lungo la statale 166 degli Alburni. Vincenzo,, e Pasquale,, erano entrambi residenti a Roccadaspide e viaggiavano a bordo di una Lancia Y che si è scontrata frontalmente con una BMW. Entrambi sono morti sul colpo.Sull'altra auto viaggiavano due persone, marito e moglie, trasportate in ospedale a Battipaglia. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal comandante Francesco Manna. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare: Vincenzo e Pasquale sono rimasti intrappolati nelle lamiere dell’auto che dopo l’impatto è finita contro un albero.