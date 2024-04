Mercoledì 10 Aprile 2024, 20:06

«Dobbiamo pensare di creare una classe di medici che si occupano solo di chirurgia oncologica». Vede già il prossimo futuro Gaya Spolverato, chirurga oncologa dell'Azienda Ospedale-Università Padova. «In Italia abbiamo grandi scuole di chirurgia ma manca una specializzazione», come invece avviene negli Stati Uniti e in Canada. Con queste parole si apre il nuovo numero di MoltoSalute, da giovedì 11 aprile in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

In primo piano il nuovo studio sul fumo dell'Università di Copenhagen in cui viene sfatato lo stereotipo che associa l'aumento di peso alla perdita del vizio. Si parla poi di Dengue e di come fare prevenzione territoriale, dei malati immaginari dell'ipocondria e dell'Ortobiologia, la nuova frontiera per battere l'artrosi.

Cani, gatti e capre per stare bene. Cinque attività da fare con gli animali per stare in forma fisicamente e mentalmente. E ancora i segreti per un sorriso perfetto e l'alternativa della rinoplastica non chirurgica per chi vuole migliorare il proprio profilo. Poi la settimana del Bollino Rosa, dal 18 al 24 aprile, in cui saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi. E molto altro ancora.