Modena, bimbo di cinque anni cade dal quinto piano: volo di 20 metri. È grave

Un bambino di cinque anni, di origine ghanese, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Modena, dopo essere precipitato dal quinto piano di una palazzina della periferia a nord est della città.

Indagini in corso

È successo in mattinata e il piccolo, che ha fatto un volo di circa 20 metri dalla finestra della camera da letto, è in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. A casa in quel momento c'erano la nonna e una sorellina. La Polizia sta facendo accertamenti per ricostruire la dinamica.