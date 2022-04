San Salvo, bambino di 8 anni precipita dalla finestra: salvato dalla tettoia

La distrazione, la caduta nel vuoto, la disperazione e infine il miracolo. Sarebbero potute essere ben più gravi le conseguenze della caduta di un bambino di 8 anni dal secondo piano di una palazzina in via Cicerone, a San Salvo, in provincia di Chieti, se non ci fosse stata una tettoia a frenarne il volo. Ieri mattina verso le 10,30 il bimbo, a casa con la madre per l’ultimo giorno delle vacanze pasquali, è andato in bagno, si è avvicinato alla finestra e, dopo averla aperta, si è sporto dal davanzale. È stata questione di attimi: il bambino ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa cinque metri. Fortuna ha voluto che sotto la finestra del bagno ci fosse una tettoia, su cui il ragazzino è finito prima di arrivare a terra con danni tutto sommato lievi. «E’ addirittura caduto in piedi» hanno confermato di lì a poco i carabinieri. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati un uomo che abita in un’abitazione adiacente e due operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un palazzo di via Cicerone. Sono stati loro a precipitarsi verso il punto dove il bambino era caduto e a rassicurarlo mentre arrivavano i soccorsi, da loro tempestivamente allertati. Sin da subito si è avuta l’impressione che le sue condizioni di salute fossero buone.

LO SPAVENTO Angosciata e spaventata la madre, che era in casa, quando si è accorta di cosa era accaduto. Anche per lei, vedere che il figlio stava bene. Il personale sanitario dell’ambulanza del 118 ha visitato e tranquillizzato il bambino. Oltre al grande spavento e allo stato di agitazione, il piccolo se l’è cavata con qualche graffio e contusione. Ma, in via precauzionale, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Pescara, per sottoporre il bambino ad approfonditi accertamenti così da scongiurare conseguenze gravi. L’eliambulanza è atterrata nel campo sportivo di via Stingi ed è poi ripartita per trasportare il bimbo al Santo Spirito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Salvo per raccogliere elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Nel quartiere e un po’ in tutta la città, dove si è presto diffusa la notizia della caduta, c’è stata apprensione per conoscere le condizioni del bimbo. Le notizie positive che, dopo qualche ora, sono arrivate, hanno fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo per la conclusione a lieto fine di un episodio che avrebbe potuto avere un esito drammatico.