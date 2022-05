Bimbo di 3 anni cade dalle scale e muore tagliandosi con una bottiglia. Era in vacanza in agriturismo con i genitori

Tragedia nel Pisano. Un bimbo di 3 anni è morto dopo essere caduto dalle scale. È accaduto a Peccioli (Pisa). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo. Il bimbo tedesco - che si trovava in un agriturismo, in vacanza con i genitori ed un fratellino più piccolo - è scivolato mentre stava giocando sulle scale. Una caduta già di per sé pericolosa, ma che non sarebbe stata immediatamente fatale.

Bimbo muore cadendo dalle scale

I carabinieri infatti hanno aperto un'indagine sul caso e dai primi accertamenti sembrerebbe che per il piccolo sia stata fatale una ferita al collo provocata da una bottiglia di vetro che si è rotta quando ci è caduto sopra. I genitori, che erano in un'altra stanza, hanno chiamato i soccorsi dopo l'incidente. Il bimbo stava giocando da solo in un'altra area dell'agriturismo. La coppia ha sentito il rumore della caduta e i suoi lamenti e si è precipitata su di lui ritrovandosi dinanzi alla terribile scena.