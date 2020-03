«Mirna Doris è morta», lutto per la cantante: ma è un errore della casa di cura

«Ciao Mirna... Vola libera in cielo...». L'annuncio arriva di buon mattino, sulla pagina Facebook ufficiale. Se ne va così Annunziata Chiarelli, per tutti Mirna Doris, avrebbe compiuto 80 anni il 20 settembre, per il piccolo mondo antico di cantaNapoli, sempre più vicino all'estinzione, resterà per sempre «la ragazza di Marechiaro».

Due ore dopo, però, da quella stessa pagina Facebook arriva la smentita che inquieta ma fa felice tutti: «Mirna è ancora con noi. La notizia del decesso è stato un errore della struttura». Incredibile ma vero. Succede anche questo, ai tempi dei social.

Forza Mirna, forza.

