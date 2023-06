Militari precipitano con l'auto in un dirupo in Liguria: due morti e due feriti gravissimi

Dramma in Liguria. Due militari, dell'Istituto Geografico Militare, sono morti dopo essere precipitati in un dirupo, mentre viaggiavano su un fuoristrada Defender dell'Esercito Italiano. A bordo vi erano altre due persone che sono rimaste ferite in modo serio e che sono state trasportate in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Militari nel dirupo, cosa è successo

Quattro persone a bordo di un fuoristrada dell’Esercito Italiano, un Defender, sono finite in un dirupo mentre stava salendo sul monte Grammondo, al confine tra Italia e Francia.

Roma, due morti sulle strade in poche ore: da Centocelle ad Acilia strage senza fine

Umbria, morti sulle strade 4 giovani nella notte. Il dramma di Ana, perseguitata dai bulli

Questi sono stati trasferiti rispettivamente con l’elicottero Grifo del 118 al campo base di Bevera, e poi trasportato al Punto di primo intervento dell’ospedale Saint Charles di Bordighera e di qui al Santa Corona di Pietra Ligure. L’altro ferito è stato portato direttamente all’ospedale di Pietra Ligure con l’elicottero Grifo. La zona è molto impervia, il recupero è in corso da parte del Soccorso alpino, intervenuto assieme alle ambulanze della Croce verde intemelia