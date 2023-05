Martedì 30 Maggio 2023, 07:20

L'ultimo incidente mortale è avvenuto la notte tra domenica e lunedì: alle due lungo la via Palmiro Togliatti all'altezza del civico 629, un automobilista ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un albero. Poche ore prima invece, a Ponte Mammolo intorno alle 19, all'incrocio tra via Cassino e via Tiburtina, una donna è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada. Ancora domenica nel primo pomeriggio, ad Acilia: un'altra donna è stata investita e uccisa mentre attraversava all'incrocio con via Prato Cornelio. All'elenco delle vittime, si aggiunge anche quello dei feriti gravi: sono quattro quelli registrati tra cui una bimba di sei anni rimasta coinvolta in un drammatico incidente a Pomezia. Si allunga dunque l'elenco delle vittime stradali nella Capitale con un pesante bilancio: dallo scorso gennaio si contano 62 decessi tra Roma e Provincia, di cui 49 solo nella Capitale. Con la media di un morto ogni due giorni.

LE INDAGINI

I FERITI

Domenica notte quando gli agenti del V gruppo Casilino sono arrivati sul punto dello schianto lungo la via Casilina all'altezza del civico 629, Devid Skowrdnek romano di 41 anni, era ancora vivo. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti che hanno assistito allo schianto. Hanno visto l'auto dell'uomo, una Ford Focus, uscire fuori dalla carreggiata e finire la corsa contro un albero. I sanitari del 118 l' hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Vannini dove però il quadro clinico è precipitato ed è deceduto. Da quanto ricostruito il 41enne, residente a Rocca di Papa e papà di due bimbi, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Gli agenti della Municipale hanno disposto l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Restano infatti ancora da chiarire le cause dello schianto. Dai rilievi i caschi bianchi hanno intanto accertato che non sarebbero coinvolti altri veicoli. Poche ore prima, intorno alle 19, i vigili del gruppo Tiburtino sono invece intervenuti a Ponte Mammolo all'incrocio tra via Cassino e via Tiburtina dove Valeria Vaduva, 55enne di origini rumene, è stata travolta e uccisa da una macchina. L'automobilista al volante di una Volkswagen Polo, un romano di 20 anni si è fermato a prestare i primi soccorsi. Le indagini dei poliziotti sono in corso: la donna, che stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, avrebbe attraversato in prossimità delle strisce pedonali. Una manciata di ore prima, alle due del pomeriggio, l'allarme per un altro investimento era scattato nel quadrante sud della Capitale, ad Acilia. L'incidente è avvenuto in via Francesco Santorelli, all'incrocio con via Prato Cornelio dove Eliana Hordenco, una 57enne di origini romene, stava attraversando la strada. La donna è stata travolta e uccisa sul colpo da una Fiat Doblò. L'uomo alla guida si è fermato a prestare i primi soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono arrivati, per la 58enne non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono assegnate agli agenti del X gruppo Mare. Secondo i primi accertamenti, la donna era appena uscita da un negozio e stava attraversando in prossimità dell'attraversamento pedonale.Alto, infine, il numero dei feriti gravi. Ieri mattina intorno alle 9 è stato necessario l'intervento dei pompieri che hanno estratto il corpo di una bimba di sei anni rimasto incastrato tra le lamiere. L'incidente era avvenuto in via Arno, a Pomezia. La piccola è stata elitrasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Poco dopo, un uomo è stato soccorso lungo la via Prenestina dopo essere stato investito. Altri due feriti si sono registrati sul Gra all'altezza dell'uscita Cassia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due macchine: secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora al vaglio, una delle vetture si sarebbe ribaltata più volte perdendo il motore.Flaminia Savelli© RIPRODUZIONE RISERVATA