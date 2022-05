Temporale a Milano, allagamenti e alberi caduti per il forte vento: allerta gialla fino a domani

Il maltempo si abbatte su Milano. Un temporale di forte intensità, accompagnato da forti raffiche di vento, sta colpendo queste ore il capoluogo lombardo. Molte le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco, in particolare in zona Corvetto, per allagamenti e caduta di alberi. L'allerta temporali riguarderà Milano e la bassa pianura della Lombardia fino al pomeriggio di domani. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Milano è già attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Osservati speciali, come sempre, il Lambro e il Seveso.

Qui a est di Milano si è scatenato il temporale. pic.twitter.com/Ftt3Nqk491 — Serenella Raimondo (@serenel14278447) May 24, 2022

Milano, allerta gialla fino a domani

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali che riguarda anche il nodo idraulico di Milano. Per il tardo pomeriggio di oggi e fino al primo pomeriggio di domani, si segnalano possibili rovesci sparsi a carattere temporalesco, anche sui settori di bassa pianura occidentale. Le condizioni di instabilità diffusa permangono fino alle prime ore del pomeriggio di mercoledì quando dovrebbero allentarsi. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.