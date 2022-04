Piogge torrenziali travolgono il Sudafrica: almeno 253 morti

I morti accertati per le forti piogge che hanno colpito la provincia sudafricana del KwaZulu-Natal sono saliti a 253, secondo fonti governative. Nomagugu Simelane, membro del consiglio per la Salute della provincia, ha annunciato il bilancio aggiornato parlando al canale tv Enca oggi, a margine della visita del presidente della Repubblica Cyril Ramaphosa nelle aree colpite.

«Siamo preoccupati per le acque. La nostra maggiore preoccupazione è per il numero di corpi che stiamo trovando. Gli obitori sono sotto pressione, ma per ora ce la facciamo. Fino alla notte scorsa abbiamo ricevuto 253 corpi da due dei nostri obitori, Pheonix e Pine Town. È una preoccupazione seria», ha detto Simelane.