Milano, incidente in viale Scarampo: filobus 90 si scontra con un'auto passata col rosso, 14 feriti

Giovedì 16 Settembre 2021, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 12:50

Giovedì mattina, a Milano, un filobus della linea 90 si è scontrato con un'auto in viale Scarampo, all'incrocio con via Serra. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 del mattino ed è stato necessario l'intervento immediato dei soccorsi del 118. Nell'urto 14 persone sono rimaste ferita, nessuno in modo grave. Sul posto si trovano i soccorritori con diversi mezzi e la polizia locale che sta accertando la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione fornita da Atm, il bus stava passando con il verde, quando l'auto proveniente dalla destra avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. È stato necessario l'intervento anche di vigili del fuoco, nove ambulanze e un'automedica. Tanti i traumi al collo, al volto e alle spalle tra chi viaggiava sul filobus.