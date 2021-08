Ciclista travolta e uccisa da un camion nel Milanese: Valentina Caso aveva 32 anni

Mercoledì 4 Agosto 2021, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 17:01

Camion travolge e uccide una ciclista di 32 anni a Robecco sul Naviglio, nella prima periferia di Milano. L'incidente è avvenuto stamattina intorno alle 08:30. È morta così Valentina Caso , investita da un camion del latte, nei pressi di una rotonda in via San Giovanni nella periferia milanese. A nulla è servito l'intervento tempestivo sul posto sono dell'autoambulanza, automedica. Anche la polizia locale è sopraggiunta subito sul luogo dell'incidente.

Valentina Caso, dal ciclismo al triathlon

Appassionata di ciclismo e di triathlon, Valentina Caso era iscritta all'associazione «Tapascione running club». In molti fin dai primi momenti dopo la diffusione della notizia hanno voluto ricordarla con un pensiero affettuoso su Facebook. «Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimentro in nessuna disciplina», si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. E anche: «Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scoplito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori».

Non è stato il primo episodio. Solo ieri, un altro incidente fatale per un ciclista, un ragazzo di 25 anni morto dopo essere stato investito da un trattore che stava effettuando una manovra lungo la strada provinciale che da Voghera porta a Corana, in provincia di Pavia.

