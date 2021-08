Cade dal monopattino, morto 13enne a Milano: aveva chiesto all'amichetto di fare un giro di prova

Lunedì 30 Agosto 2021, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 20:03

Drammatico incidente in monopattino a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: un ragazziono di 13 anni è caduto sulla pista ciclabile ed è morto. Il giovane stava percorrendo la ciclabile di viale Antonio Gramsci quando è caduto perdendo i sensi. Il 13enne è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale Niguarda. Lo confermano fonti del Comune.

APPROFONDIMENTI MILANO Foto ROMA Roma, muore in monopattino a 27 anni MONOPATTINO Nettuno, investito sul monopattino ROMA Roma invasa dai monopattini

Testimoni raccontano di aver visto il 13enne «sfrecciare veloce, poi ha frenato e si è schiantato sull'asfalto». «Il monopattino è del padre di un amichetto», dicono ancora le persone che hanno assistito all'incidente fatale. Il ragazzino, che giocava sotto casa - distante solo una cinquantina di metri dalla pista ciclabile via Antonio Gramsci (altezza civico 541) in cui è avvenuto l'incidente mortale - «non indossava il casco», fa sapere una fonte.

«Il mezzo è finito sotto sequestro, bisognerà capire se rispetta le normative vigenti». Quello che al momento appare chiaro è che il minorenne stava giovando con un amico e a guardarli c'era solo un adulto.

L'incidente fatale nel giro di prova

Pare che il 13enne avesse chiesto a un amichetto di provare il suo monopattino per la prima volta. Ha accelerato troppo e ha battuto la testa sulla ciclabile di viale Gramsci dopo una brusca frenata. Le sue condizioni erano apparse disperate già ai primi soccorritori.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Sesto. I soccorritori del 118, sopraggiunti sul posto, hanno trasportato il ragazzo privo di sensi e in coma all'ospedale Niguarda di Milano.

La caduta sulla ciclabile e il trauma cranico

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il 13enne era in compagnia di un amico e del padre di quest'ultimo all'interno del Parco 9 Novembre di Sesto San Giovanni e avrebbe chiesto di poter fare un giro in monopattino. Uscito dal parco, poco dopo le 16, avrebbe percorso ad alta velocità la pista ciclabile di viale Gramsci.

Perso il controllo, è caduto con il viso a terra riportando un trauma cranico. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, il ragazzino era già in arresto cardiocircolatorio. Sulla dinamica indaga la Polizia locale di Sesto, che sta cercando di capire se il mezzo è a norma e se ci sono responsabilità da parte del genitore dell'amichetto della vittima.

Mobilità, Tanzilli (Assosharing): Monopattini in sharing fondamentali per economia sostenibile

I precedenti

Il più recente soltanto undici giorni fa Roma un altro ragazzo era morto in seguito a un incidente in monopattino. Dopo venti giorni in coma Alexander Gonzales Hernandez, un ragazzo di 27 anni di origini filippine è morto a causa dei gravi traumi e ferite riportate dopo la caduta del 29 luglio sulla pista ciclabile di via Gregorio VII nella Capitale.

L'utilizzo del casco: sarà obbligatorio a Firenze

A Firenze anche i maggiorenni dovranno circolare sulle strade comunali di Firenze con i monopattini elettrici indossando il casco. Questa la nuova ordinanza di oggi del sindaco sulla sicurezza stradale. L'obbligo scatterà dal primo dicembre per dare idoneo tempo alle società di sharing di mettersi in regola dotando i monopattini a noleggio di alloggio per il casco.

Intanto il Comune accompagnerà questo obbligo con una serie di misure volte da un lato ad agevolare la diffusione dei caschi e dall'altro a promuovere ulteriormente l'utilizzo dei monopattini. Inoltre una delibera che sarà approvata a breve prevedrà alcuni incentivi per l'acquisto di caschi protettivi da parte degli utenti e una ulteriore delibera consentirà l'ampliamento del servizio di noleggio da 900 a 1200 mezzi, ma solo alle compagnie che avranno sui nuovi monopattini il dispositivo porta-casco.

Roma, muore in monopattino a 27 anni, la famiglia: «Chi sa, parli»