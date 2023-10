Migranti, non convalidati da due giudici sei trattenimenti nei centri (5 a Catania e uno a Potenza)

Trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio: arrivano nuovi stop dai giudici competenti. Ci sono due provvedimenti: uno in Basilicata e un altro a Catania dove si era già espressa il giudice Apostolico.

Il caso migranti/ Le sentenze dei giudici e l'incertezza del diritto

Migranti, altri due giudici respingono i trattenimenti nei Cpr

Il giudice del Tribunale di Potenza Filippo Palumbo non ha convalidato il trattenimento, disposto dal questore di Forlì, di un cittadino tunisino richiedente asilo nel Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza).

Piantedosi: «Apostolico, il video alla manifestazione non proviene dalla Questura di Catania»

E ancora, il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di cinque migranti a Pozzallo disposto dal Questore di Ragusa. Il provvedimento è stato adottato dal giudice Rosario Cuprì, il collega del giudice Iolanda Apostolico che ha già emesso nei giorni scorsi un analogo dispositivo per sei tunisini. Attualmente, a quanto si apprende, non ci sarebbero altri decreti da convalidare e nell'area riservata di Pozzallo non ci sono migranti presenti.