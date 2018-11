Michele Bravi, dopo l'incidente mortale parla l'avvocato: «Non ha fatto inversione di marcia»

Non c'è pace per Michele Bravi, che giovedì sera è stato protagonista di un incidente stradale che, suo malgrado, ha causato la morte di una donna. Dopo la valanga d'insulti social che l'ha travolto all'indomani della notizia, ci pensa il suo avvocato, Manuel Gabrielli, a fare chiarezza e spiegare la posizione del giovane cantante. Secondo il legale, non sarebbe stata un'inversione di marcia a causare l'incidente - come inizialmente ipotizzato - ma una semplice «svolta a sinistra per accedere in un passo carraio».

«Le vere ferite le ha però dentro di sé — dice l'avvocato Manuel Gabrielli —. È dilaniato dal dolore, non si toglie dalla testa quel momento». Ulteriori spiegazioni arrivano dallo staff di Bravi, che in una nota ha spiegato: «Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro».



«Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele - prosegue la nota pubblicata sull'account Twitter di Michele Bravi -. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il team di Michele Bravi».

